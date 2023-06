Darya Safai (N-VA) : "Le régime iranien fait ce qu’il veut avec les manifestants, les Iraniens, mais aussi avec l’Europe"

De son côté, Pascal Smet dit avoir découvert un email qui évoquait la prise en charge des frais pour les délégations iraniennes et russes. Élément qu’il dit n’avoir jamais validé et démissionne pour cela, et non pour l’octroi des visas. Et alors que les Affaires étrangères avaient rendu un avis contraire, la ministre libérale a donné sa permission. L’erreur repose-t-elle dès lors uniquement sur ses épaules ? La Région bruxelloise est pourtant elle aussi compétente en matière de Relations internationales.

Pour la N-VA, parti qui prône davantage de régionalisation des compétences, il s’agit de la responsabilité du fédéral. "Pascal Smet ne pouvait pas donner des visas. Ce n’est pas une décision régionale. […] Donc on attend la démission de la ministre puisqu’elle a plusieurs fois montré qu’elle n’est pas capable de comprendre qui est notre ennemi et qui est notre ami", argumente Darya Safai.