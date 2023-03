Darwin, Le feu sournois consume, exposition radicale à Tournai.

Un miroir réfléchit l’image de la personne qui se regarde. Je suis ici Je suis maintenant inscrit sur la glace oblige le regardeur à modifier la mise au point. En effet, pour lire le texte, il doit déplacer son regard et oublier son reflet dans la glace. Le miroir qui accueille le visiteur est un manifeste de l’œuvre de Darwin, en son entier. Elle n’est entachée ni de narcissisme ni de complaisance. Le regard distancié permet la prise de conscience du moi qui vit ici et maintenant et en lien avec le passé apaisé laisse refroidir les cendres de l’enfance.

Darwin au micro de Pascal Goffaux