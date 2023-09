Darmanin : "La France n’accueillera pas de migrants de Lampedusa"

La France "n’accueillera pas de migrants" venus de l’île italienne de Lampedusa, sujette depuis plusieurs jours à un afflux important de migrants, a déclaré mardi le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, affichant la "fermeté" du gouvernement en la matière.

"La France veut une position de fermeté", a martelé le ministre, invité sur le plateau de la chaîne TF1.

Le cas des demandeurs d’asile, par exemple pour des raisons politiques, est bien sûr différent, a concédé M. Darmanin, qui a cependant minimisé leur présence parmi les migrants débarqués à Lampedusa.

"Ce n’est pas en accueillant plus de personnes que l’on va tarir un flux qui évidemment touche nos capacités d’intégration", a-t-il poursuivi. "En revanche, nous avons dit à nos amis italiens que nous étions prêts à les aider pour reconduire des personnes dans les pays avec qui nous avons de bonnes relations diplomatiques", a-t-il ajouté, citant la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

Le ministre français s’exprimait au lendemain d’une visite à Rome à son homologue transalpin, alors que l’Italie a fait face à une accélération de l’arrivée de migrants sur l’île de Lampedusa, située entre la Tunisie et la Sicile. Entre lundi et mercredi derniers, environ 8.500 personnes, soit plus que l’ensemble de la population de Lampedusa, sont arrivées à bord de 199 bateaux, selon l’agence des Nations unies pour les migrations.