Dark Vador jugé coupable !

Mais reprenons tout depuis le début. D’abord avec les faits. Nous sommes dans une galaxie lointaine, très lointaine, il y a bien longtemps. Une galaxie dirigée d’une main de fer par le terrible empereur Palpatine. Pour faire régner sa terreur, ledit empereur peut compter sur son numéro 2, Dark Vador. Rien que l’évocation de son nom fait trembler les populations de cet univers. Puissant et maîtrisant le Coté obscur de la Force, Vador est aussi froid et dur que les machines qui recouvrent son corps et qui lui permettent de vivre. Mais Vador est aussi le père de Luke Skywalker, l’un des grands défenseurs de la liberté. Héros de la rébellion, Luke a déjà affronté son père à de multiples reprises. Comme celle-ci, à Bespin, la Cité des Nuages. Luke, en pleine formation pour devenir un chevalier Jedi, débarque sur Bespin afin de sauver ses amis Han Solo, Leia, Chewbacca et les droïdes C3PO et R2D2. Un fils attendu par un père prêt à tout pour l’attirer vers le Côté obscur de la Force. Un côté où la douleur décuple la puissance. D’où le fait que Vador coupe la main de Luke…