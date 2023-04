Dark and Darker : disponible gratuitement après avoir été banni de Steam

Evidemment, les employés d’Ironmace ont communiqué leur volonté de résoudre ce problème via leur serveur Discord le jour même, sans apporter de solution jusqu’ici… Et bien c’est désormais chose faite ! En effet, quelques semaines après avoir été retiré de la boutique Steam, Ironmace s’est décidé à fournir la nouvelle version de son jeu vidéo aux joueurs via un moyen bien différent : les torrents.

L’annonce a été faite sur Twitter et a rapidement été censurée " en réponse à un signalement de la part de l’ayant droit ". Nexon veille au grain !