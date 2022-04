Darius : un Oasis de voyage et de nostalgie

Salut Darius, pour commencer, comment peux-tu nous plonger dans ton univers ? Darius, c’est quoi, c’est qui ?

Salut, alors moi c’est Terence de mon vrai prénom, j’ai 32 ans et je fais de la musique depuis un petit peu plus de 10 ans. Ma musique c’est quoi ? On peut dire que c’est une musique avec une base électro avec plusieurs influences diverses, on peut commencer par la House à l’origine pour se diriger vers la funk, la soul, le RNB. Mais aujourd’hui, c’est vrai que ces trois styles ont été le moteur de mon inspiration sur mon dernier album.

C’est ça que l’on ressent à l’écoute ! Du coup si je ne me trompe pas, tu sors là ton deuxième album après "Utopia", il raconte quoi ? Et avant cette sortie on avait déjà eu un avant-goût avec l’EP prélude à "Oasis", original comme formule de sortie, pourquoi ce format ?

En fait, ce qu’il s’est passé après mon premier album "Utopia", je n’avais rien sorti depuis 2-3 ans jusqu’au single "Equilibrium" qui a marqué pour moi un renouveau, je cherchais de nouvelles couleurs, de nouveaux instruments et avec ce titre j’avais envie de sortir quelque chose de plus pop et revenir un peu aux sources du début du projet autour de la funk et de la musique dans laquelle j’avais été bercé par ma mère. C’était la première fois, autour de l’album, que j’ai pu travailler avec des musiciens en studio. Je sentais qu’il y avait besoin de ce vrai jeu, plus chaud, plus vrai même si je peux les produire moi-même. Ça m’a permis d’aller plus loin dans les possibilités. Je n’ai jamais arrêté, pendant tout ce temps je cherchais de nouvelles sonorités, j’ai pris un peu de temps pour moi puis je l’ai transformé en quelque chose d’enrichissant pour ce nouvel album, qui s’est relancé naturellement à partir d'"Equilibrium" où j’ai réussi à trouver un bon mélange de ce que je voulais. Mais au final cet album c’est un peu un retour à la jeunesse, un hommage à ma maman aussi qui m’a éduqué à la musique. Même dans les clips et les objets on y a mis ces rappels aux années 90 à peu près avec tout le délire VHS, vinyle,… Je veux redonner goût à cette époque-là, je n’en ai jamais été aussi fière.

"Equilibrium", c’est au final un titre bien parlant, d’un bon équilibre entre tout ce que tu recherchais ?

Bien vu, oui c’est vrai, ce morceau a ce sens. Une synthèse de ce qui m’arrivait à ce moment-là. Ça m’a vraiment donné confiance en moi dans cette direction. Un message plus positif par rapport au côté introspection de mon premier album, ici on est sur quelque chose qui s’écoute différemment. Pour moi là le cadre c’était vraiment une musique solaire.