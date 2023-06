Dario Mars sort un titre commun avec Jean-Jacques Burnel, fondateur des Stranglers

Renaud Mayeur déclarait sur ses réseaux sociaux : " J’ai toujours énormément aimé les Stranglers, leur musique hantée, venimeuse et envoûtante m’a toujours fasciné.

Adolescent, ce groupe m’a amené à découvrir beaucoup d’autres choses, des Doors à Bach, de Burt Bacharach à Soft Machine, et bien plus encore…

Leurs cinq premiers albums sont des chefs-d’œuvre, il n’y a rien à jeter. C’est audacieux, élégant, novateur, les qualificatifs manquent, c’est inclassable, brillant, inspiré, bref je suis fan, nous sommes fans !

Lorsque Jean-Jacques Burnel m’a appelé il y a peu pour me dire qu’il aimait beaucoup ce titre et allait y collaborer en y posant sa voix, ça nous a fait vachement plaisir à Sandra, David et moi.

L’homme que j’ai rencontré par la suite s’est avéré être un gentleman, un mec charmant, simple et entier… Nous avons même fait un petit "kumite" ! (je vais m’entraîner pour le prochain… il est rapide JJ)

Rencontrer ses héros n’est pas toujours une bonne idée dit-on, en l’occurrence pour moi, ça a été tout l’inverse… et nous sommes très fiers de partager ça avec vous !

Renaud "