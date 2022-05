Dario Benedetto enflamme la Bombonera avec une reprise acrobatique sensationnelle

Boca Juniors a battu Barracas Central dans le cadre de la 13e journée de championnat d’Argentine. Les Azul y Oro ont gagné 2-0, grâce à un doublé du buteur maison Dario Benedetto.



L’ancien joueur de l’OM a marqué un but de renard des surfaces avec une reprise au premier poteau dès la 4e minute. Mais on retiendra surtout sa 2e réalisation. Benedetto a illuminé cette rencontre avec un retourné acrobatique aussi pur que puissant. La reprise fulgurante de l’attaquant argentino-mexicain a laissé Rodrigo Emanuel Saracho, le gardien adverse, sans réaction. Ce but a fait chavirer de bonheur le bouillant public de la Bombonera.



Au classement, Boca occupe la deuxième place du groupe B, 4 points derrière Estudiantes.