Venue de Tervuren dans les studios liégeois de The Voice Kids, Daria a décidé de mettre la barre haut en reprenant le titre pop " Sucker " des Jonas Brothers lors des auditions. Un hit à succès international puisqu’il comptabilise plus de 630 millions de streams globaux.

Lors de sa prestation, Daria n’a pas hésité à offrir un réel moment de partage au public et au jury. Epatés par l’énergie, la puissance et la stabilité vocale de la jeune chanteuse, les quatre coachs ont annoncé leur grande envie de voir Daria intégrer leur équipe. Cette fois, c’est Matthew Irons qui a su convaincre Daria de rejoindre son équipe de cette seconde saison de The Voice kids.