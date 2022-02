Crupet et sa mystérieuse Grotte du Diable, construite en 1900 sur ordre d'un curé

Imaginez-vous, un genre de petite montagne construite à l’aide de plein de pierres, superposées les unes sur les autres. Dans et sur cette grotte, une dizaine de statues colorées retracent des scènes de vie de Saint-Antoine de Padoue.

La grotte a été construite en 1900 par les habitants du village, sous les ordres du curé de l’époque : l’Abbé Gérard. Une légende dit que pour encourager les villageois, il n’hésitait pas à offrir un petit verre de temps à autre…

Le symbole le plus fort de la grotte, c’est l’énorme statue représentant le Diable ! Elle est en fonte, pèse plus de 700 kilos et est terrifiante. D’ailleurs, l’ensemble de la grotte est assez terrifiant. C’est ce qui, paradoxalement, fait le charme du lieu. Impossible de dire si cette grotte est belle ou on contraire, hideuse… Mais en tout cas elle vaut le détour !

La grotte a une symbolique divine. C’est encore un lieu de pèlerinage pour certains. Devenue attraction touristique, elle accueille par an plus de 10.000 visiteurs ! Et quand on arrive sur place, on s’attend à tout sauf à ça…