Daôme a 26 ans, vit à Marche-en-Famenne et travaille dans une parfumerie. Avec un papa metteur en scène et comédien et une maman musicienne, cette jeune femme a grandi avec l’amour de la scène en héritage. Bienveillante et pleine de vie, Daôme se décrit comme une chanteuse écorchée qui aime les chansons à textes. Selon elle, la musique à moins de saveurs si les mots qui l’accompagnent sont dénoués de sens. Etta James, Edith Piaf, Barbara, Alicia Keys et Feu ! Chatterton sont les artistes qu’elle affectionne. Daôme a décidé de s’inscrire à la saison 10 de The Voice Belgique avec l’envie de participer à une aventure humaine et car elle ressentait l’envie de partager, d’apprendre et de se dépasser. Lors des Blind Auditions, son interprétation de "Ne me jugez pas" de Camille Lellouche a convaincu trois coachs. Cependant, c’est dans l’équipe de BJ Scott qu’elle a décidé de poursuivre l’aventure.