Dany Boon, invité d’honneur de la cérémonie de clôture du FIFCL

Dany Boon sera l’invité d’honneur de la cérémonie de clôture de la 8e édition du Festival International du Film de Comédie de Liège (FIFCL) le 6 novembre prochain, indiquent jeudi les organisateurs.

Le Festival, programmé du 2 au 6 novembre prochains, lui décernera à cette occasion un Taureau d’Or, ainsi qu’une dalle à son nom sur le Walk of Fame de la rue Pont d’Avroy. Acteur, humoriste, musicien, réalisateur, scénariste et producteur, on lui doit notamment "Rien à déclarer", "La Maison du bonheur", "Supercondriaque", "Raid dingue" ou encore "La vie pour de vrai", Dany Boon est aujourd’hui une référence mondiale en matière d’humour.

Quarante longs-métrages et une trentaine de courts-métrages, venus des quatre coins du monde, seront présentés dans le cadre du festival, dont la particularité est de programmer des comédies internationales sentimentales, dramatiques, sociales, romantiques, burlesques, noires ou encore familiales. Les meilleures d’entre elles seront récompensées par un Taureau d’Or ou de Cristal.