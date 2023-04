Dany Boon évoque le succès "pas mérité" de Bienvenue chez les ch'tis

Dany Boon était l'invité de Léa Salamé et Christophe Dechavanne dans l'émission "Quelle époque" sur France 2. Il venait présenter son nouveau film "La vie pour de vrai" dans lequel on retrouve le duo Dany Boon et Kad Merad. Le duo qu'on a découvert dans le film "Bienvenue chez les ch'tis" en 2008.

Au micro de Léa Salamé, l'acteur, originaire d'Armentières, est revenu sur le succès du film : "J’ai fait plus de 20 millions d'entrées parce que je n’ai pas voulu faire plus de 20 millions. Le film est arrivé à un moment où les gens avaient besoin de ce film-là. Il y avait un côté fraternel."

Dany Boon va même plus loin en indiquant qu'il est "encore surpris que le film est fait autant d'entrées". L'acteur que l'on a pu voir dans "Supercondriaque" affirme :

"Je ne pense pas que "Bienvenue chez les ch'tis" méritait 20 millions d'entrées".

En plateau, l'humoriste Jean-Luc Lemoine a alors indiqué avec humour à l'acteur de 56 ans qu'il fallait rendre l'argent.

Retrouvez Dany Boon dans le film "Radin" ce lundi 17 avril à 20h30 sur La Une en attendant de le retrouver au cinéma dans "La vie pour de vrai" le 19 avril prochain.