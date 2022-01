Dany Boon et Philippe Katerine dans la comédie rocambolesque "Le lion"

Un médecin et son patient prétendument agent secret partent à la recherche d'une femme kidnappée. Une comédie à (re)voir lundi 31 janvier à 20h40 dans votre Séance VIP sur La Une.

À l'origine du "Lion", il y a les auteurs Alexandre Coquelle et Mathieu le Nahour qui avaient déjà uni leurs plumes pour écrire "Le Boulet", une comédie d'action portée par Gérard Lanvin et Benoît Poelvoorde. Nouveau "buddy movie" exaltant, "Le Lion" réunit lui Dany Boon et Philippe Katerine. C'est d'abord Boon qui a eu le privilège de lire le scénario. "Il l'a aimé tout de suite et Philippe est arrivé après, confiait le réalisateur Ludovic Colbeau-Justin lors de la sortie du film. Une fois qu'on a réussi à réunir ce duo, qui pour moi est magique, on a réadapté un petit peu le scénario pour qu'ils rentrent plus facilement l'un et l'autre dans les personnages".

Ces personnages, ce sont Romain (Katerine), médecin en hôpital psychiatrique, et Léo (Boon), un patient qui prétend être agent secret. Lorsque Louise (Anne Serra), la fiancée du premier, se fait enlever, le toubib décide de faire évader Léo pour qu'il l'aide à sauver sa bien-aimée. Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix. Léo dit "le Lion" est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ?