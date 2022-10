Dany Boon condamné à verser plus de 100 000 euros après un licenciement abusif

Dany Boon a été condamné à verser une indemnité à son ancien bras droit suite à un licenciement abusif.

C'est pour toute autre chose que le cinéma que l'acteur français fait les titres en ce moment. En effet, après une décision en appel, le ch'ti doit verser 110 000 euros à Laurent Storch, ex bras droit.

Le site L'informé indique que l'acteur doit cette somme en tant que dommages et intérêts pour licenciement "abusif, brutal et vexatoire".

Laurent Storch avait rejoint Dany Boon en 2013 en tant que directeur du développement de la société Les productions du Chicon. Auparavant, il occupait le poste de directeur des productions de TF1.

L'homme sera remercié pour motif économique avant que celui-ci attaque l'acteur en justice en demandant 350 000 euros de dommages et intérêts. En 2019, Laurent Storch est débouté, il fera appel. L'appel a rendu son verdict et lui donne raison mais la somme demandée est divisée par trois.

Le dernier film avec Dany Boon et Line Renaud "Une belle course" a rencontré son public avec plus de 420 000 entrées, chose qui se fait assez rare pour le cinéma français en ce moment.