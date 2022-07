Dany Boon arnaqué de 6 millions d’euros en voulant entretenir son yacht

Fan de nautisme, Dany Boon est l’heureux propriétaire d’un yacht depuis quelques années. Enfin, l’heureux propriétaire jusqu’au jour où il a fait appel aux services d’un certain Terry Birles pour le rénover et l’entretenir.

Début 2021, Dany Boon souhaite entretenir et rénover son yacht. Un homme, qui se fait passer pour un membre d’une riche famille irlandaise, l’aurait alors convaincu de faire appel à la société South Sea Merchant’s MAriners Ltd Partnership. Ce "lord", Terry Birles, a su convaincre l’acteur qui aurait dépensé plus de 2 millions d’euros dans les travaux de rénovation de son bateau. L’entreprise avait l’air sérieuse, note l’Irish Examiner.

L’acteur de Bienvenue chez les Ch’tis, en confiance, écoute les conseils de Terry Birles qui lui suggère d’investir 4 millions d’euros dans un programme lié à la Banque Centrale Irlandaise. L’acteur pense alors qu’il va obtenir un yacht tout neuf et des intérêts annuels de 3,25% en franchise d’impôts.

Mais très vite, le vent tourne, Dany Boon découvre le témoignage d’une personne qui affirme avoir été escroquée par Terry Birles. On lui annonce que la SSMM a été rachetée par une famille italienne. Le comédien, qui a l’impression qu’on le mène en bateau, demande alors que son investissement lui soit remboursé. Malheureusement, c’est trop tard, son argent a pris le large et se retrouve désormais en Corée du Sud et au Panama. D’anciens clients de Terry Birles, ont alors confirmé à Dany Boon que la société de nautisme South Sea Merchant’s MAriners Ltd Partnership n’était qu’un leurre pour extorquer de l’argent aux gens. Selon les avocats de Dany Boon, la SSMM serait une société écran et la famille italienne n’existerait pas.

Selon l’Irish Examiner, l’acteur aurait dépensé 6,7 millions d’euros dans cette affaire, une somme qu’il n’a, à l’heure actuelle, toujours pas récupérée. Un litige qui sera examiné prochainement par la justice irlandaise.