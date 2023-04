Dante Vanzeir suspendu pour six matchs après des propos racistes

Dante Vanzeir, l'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise, passé cet hiver aux New York Red Bulls, a été suspendu pour six matchs de Major League Soccer jeudi après avoir tenu des propos racistes lors du match contre les San Jose Earthquakes samedi.

Au cœur de la tempête, Dante Vanzeir avait décidé mardi de faire un pas de côté vis-à-vis de son club. Le joueur belge avait annoncé à ses équipiers qu’il se mettait en retrait de l’équipe jusqu’à nouvel ordre pour leur éviter des distractions, selon un communiqué du club des New York Red Bulls sur leurs réseaux sociaux.

"Je voudrais sincèrement m'excuser auprès des joueurs des Earthquakes. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour prendre part au changement qui doit s'opérer dans ce sport et dans notre monde. Je tiens également à m'excuser auprès de mes coéquipiers, de mes entraîneurs, de l'organisation et de nos supporters. J'ai commis une erreur et je prendrai toutes les mesures nécessaires pour évoluer", avait-t-il déclaré dans une communication publiée sur le site des Red Bulls de New York.