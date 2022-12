Dante Vanzeir : “Si je serai encore à l’Union à la fin du mercato ? Difficile à dire…”

En panne de réalisme en 1e mi-temps, l’Union Saint-Gilloise a profité d’un pénalty léger pour décapsuler sa rencontre face à Ostende et finalement grappiller sa 8e victoire sur les 10 derniers matches lundi soir. Fermement accrochés à leur 2e place, à sept points de Genk, les Bruxellois sont ambitieux, déterminés et focalisés sur leur objectif : les PO1.

“C’était un match difficile" confie Dante Vanzeir au micro d’Erik Libois. "On est restés patients, on savait qu’ils n’allaient pas parvenir à mettre une telle pression pendant tout le match. Après le pénalty, le match était plus ouvert, on a su en profiter. On a beaucoup progressé. L’an dernier, on n’avait pas encore cette expérience, on ne voulait que marquer en prenant parfois trop de risques derrière. Cette année, c’est mieux. Et en plus, on parvient à créer du danger de partout.”

Trois points qui tombent… à point nommé pour l’Union qui avait à coeur de bien reprendre après la longue trêve internationale et avant un calendrier très corsé (Anderlecht, Gand en coupe puis l’Antwerp) : "On entame une période difficile, il faut rester concentré. Aujourd’hui, c’était le cas, en plus Bruges a perdu des points donc c’est parfait pour les PO1."

Impliqué dans la construction du jeu pendant 90 minutes, Vanzeir a été récompensé en toute fin de match puisqu’il a planté son 9e but de la saison dans les arrêts de jeu. Un but somptueux qu’il nous raconte : "Je vois que Teddy a le ballon. J’ai quelqu’un de mon équipe devant moi, je lui ai dit de ne pas prendre le ballon. Il voulait sauter, je lui ai dit de ne pas y aller. Après, j’ai repris en un temps et c’est rentré."

Reste désormais à éclaircir la situation de l’éphémère Diable Rouge, qui sera sans doute convoité après son bon début de saison. Sera-t-il toujours Unioniste à la fin du mercato hivernal ? Pas sûr, si l’on se fie aux propos du principal intéressé : “Si je serai encore à l’Union à la fin du mercato ? Difficile à dire…”

Pas de quoi rassurer les fervents supporters bruxellois…