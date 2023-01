Dante Vanzeir hésite à quitter l'Union Saint-Gilloise... un club américain lui tend les bras

Fin décembre, Dante Vanzeir lâchait une phrase choc : “Si je serai encore à l’Union à la fin du mercato ? Difficile à dire…”. Il faut reconnaitre que l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise poursuit sa belle aventure. Treize buts et dix assists lors de l'épopée fantastique la saison dernière... et déjà neuf buts durant cet exercice.

L'avant de 24 ans, qui compte une apparition chez les Diables Rouges sous le désormais ex-coach Roberto Martinez, a sans doute des envies d'ailleurs. Et il peut compter sur un intérêt venu des Etats-Unis, des New York Red Bulls plus précisément. L'information émane de Sudinfo. La formation américaine, qui évolue en MLS, a déjà scouté le joueur, sous contrat avec la formation bruxelloise jusqu'en juin 2024. Sa valeur est estimée à cinq millions d'euros d'après le site spécialisé Transfermarkt.

Vanzeir était resté pour une deuxième saison avec l'USG alors que Deniz Undav et Casper Nielsen avaient quitté le navire après la deuxième place finale de la saison dernière.

Les Unionistes occupent le deuxième rang de Pro League, à sept longueurs du Racing Genk, mais le marathonien droitier laisse malgré tout planer le doute. Celui-ci sera levé durant ce mercato hivernal qui prend fin, pour rappel, le 31 janvier prochain.