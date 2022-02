Dante Vanzeir écope de cinq matches de suspension effectifs, l'Union peut faire appel

Dante Vanzeir a écopé de huit journées de suspension dont trois avec sursis selon la sanction prononcée par le Comité disciplinaire de l'URBSFA ce mardi soir. Il doit également s'acquitter d'une amende de 6500€. Le joueur de l'Union manquera donc cinq rencontres de Pro League à la suite de son carton rouge direct reçu face à Charleroi le week-end dernier. Il avait commis un très vilain geste à l’encontre du défenseur Valentin Ozornwafor, qui s'est évanoui deux fois à la suite du coup reçu.

Le parquet avait réclamé 8 matches dont deux avec sursis devant le Comité disciplinaire de l’Union belge de football (URBSFA). Il aurait manqué toutes les dernières rencontres de la phase classique, si la sanction n'évolue pas, il sera de retour pour le dernier match avant les PO1, ce sera face au Beerschot.

Pour prendre cette décision, l'instance s'est basée sur la gravité objective de l'infraction, qui a mis l'intégrité physique de son adversaire en danger, et a estimé qu'un tel acte n'avait pas sa place sur un terrain de football. De plus, le Comité estime que cette réaction témoigne d'un "manque de maîtrise de soi" et qu'un joueur professionnel doit garder "ses émotions sous contrôle à tout moment". Enfin, le fait que Dante Vanzeir ait été victime d'un tirage de maillot au début de la phase est "regrettable et antisportif, mais ne peut pas justifier" son geste.

Toutefois, le Comité disciplinaire a pris en compte les antécédents disciplinaires du joueur, jamais exclu directement auparavant et l'attitude du Saint-Gillois, qui a reconnu dans la foulée que son geste était inacceptable.

Vanzeir n'a pas encore raté la moindre rencontre cette saison. Toujours titulaire, il a déjà marqué 13 buts et distillé 10 assists en 28 matches, des performances qui lui ont permis de recevoir sa première sélection chez les Diables Rouges en novembre dernier.

Il faudra donc composer sans lui pour Felice Mazzu dans la course au titre !