Dante Vanzeir après la victoire face aux Rangers : "Pour un premier match en Coupe d’Europe, c’est magnifique"

Dante Vanzeir s’est confié au micro de RTLsport après la victoire au match aller (2-0) de l’Union Saint-Gilloise face aux Rangers lors du 3e tour qualificatif pour la Champions League. L’attaquant belge était comme l’ensemble de ses coéquipiers, heureux.

"C’est magnifique" explique Vanzeir. "Pour un premier match en Coupe d’Europe, ça fait du bien. C’était un match très très dur mais on a marqué 2 buts."

Buteur ce mardi soir, Dante Vanzeir met fin à une disette de 7 matches sans marquer. Et il l’a fait en convertissant un penalty, un moment spécial après celui manqué face à Bruges en play-offs l’an dernier. "Quand tu es attaquant tu marques, tu rates… C’est le foot. Cette semaine, j’ai mis le but. J’ai beaucoup travaillé avec Logan Baily (entraîneur des gardiens du club). On a beaucoup parlé. On a beaucoup travaillé sur cela."

L’Union est à mi-chemin d’une qualification au prochain tour, avec deux buts d’avance sur son adversaire. Mais attention, le retour s’annonce bouillant à Glasgow. "On est dans une bonne position. Mais ce n’est pas encore fini. Là-bas ce sera incroyable aussi. On va tout donner là-bas."