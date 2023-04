Dante Vanzeir accusé de propos racistes : le match arrêté et une enquête lancée par la MLS

L’aventure de Dante Vanzeir aux Etats-Unis est loin de ressembler au rêve américain jusque-là. Arrivé chez les New York Red Bulls lors du dernier mercato hivernal il joue peu et n’a inscrit qu’un but pour l'instant. Mais cela n’est rien à côté de la tourmente dans laquelle il se trouve depuis la dernière rencontre face à San Jose Earthquakes, pour sa première titularisation dans son nouveau club.

Le Belge est accusé d’avoir tenu des propos racistes envers l’attaquant adverse Jeremy Ebobisse, qui en a fait par sur le coup et a confirmé ses accusations après la rencontre. Le match a été suspendu pendant une vingtaine de minutes (22 minutes, un record pour la Ligue) et la MLS a annoncé avoir lancé une enquête pour faire la lumière sur cet événement. "La MLS a été avertie d’un incident où un joueur des New York Red Bulls est accusé d’avoir utilisé un langage qui viole les règles de la MLS à la 54e minute de la rencontre face à San Jose. La MLS applique la tolérance zéro en matière de langage abusif ou offensant et prend ces accusations au sérieux. Une enquête va être lancée rapidement pour faire la lumière sur cet événement."

Le club de Vanzeir, de son côté, a affirmé qu’il coopérerait à l’enquête et n’accepterait aucune forme de discrimination de la part de ses joueurs.

Pour l’instant, on ignore la teneur des propos que Dante Vanzeir auraient tenus. Sur place, un hashtag "suspendez Vanzeir" a très rapidement vu le jour et de nombreux supporters sont révoltés.