Dante, toujours indéboulonnable à presque 40 ans, en lice pour une 1/2 finale européenne

708 matchs professionnels plus tard, le natif de Salvador de Bahia garde une forme physique remarquable. Il n’a d’ailleurs raté que deux rencontres cette saison pour cause de suspension (une en Ligue 1 et une en Conference League). De quoi lui donner envie de continuer. Interrogé par Nice-Matin, Dante a même indiqué qu’une prolongation de contrat était très proche d’aboutir : "Cela avance bien. Il manque très peu de choses. On espère que ça va se conclure le plus vite possible. Les voyants sont au vert. Quand tu deviens un peu plus vieux, tu es moins exigeant sur la partie contractuelle (rires)."

Le presque quarantenaire devrait donc disputer une saison supplémentaire avec le club niçois, soit sa 23e au niveau professionnel. Une longévité qui force le respect.