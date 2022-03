Les parents se posent souvent la question de savoir comment leurs enfants peuvent surfer en toute sécurité sur internet.

C’est quoi la toile ? Comment ça marche ? On y fait quoi ? Toutes ces questions trouvent leurs réponses via Mitzi et Noah, enfants plongés depuis leur naissance dans le digital. Sauf qu’ils ont un bon moyen d’y répondre : aller directement s’informer à la source : #danslatoile!

La saison 1 et la saison 2 sont disponibles sur Auvio → #DansLaToile