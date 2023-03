Danseur classique et monteur de film : 5 choses que vous ne saviez pas sur JCVD

Dans le documentaire “Jean-Claude Van Damme, coup sur coup”, le réalisateur Olivier Monssens dresse le portrait de l’excentrique Jean-Claude Van Damme. En cinq anecdotes, on revient sur le parcours de l’une des plus grandes icônes du cinéma d’action.

Karatéka, acteur, cascadeur, danseur… La carrière de Jean-Claude Van Damme n’a rien à envier à celle de Bruce Lee, à qui on l’a fréquemment comparé. Dans son nouveau documentaire, Olivier Monssens revient sur la vie de "The Muscles from Brussels" et détaille comment JCVD est devenu l’une des figures majeures du cinéma d’action. On a retenu cinq anecdotes surprenantes sur la vie du Bruxellois.

1. Il était un danseur classique hors pair

Alors qu’il habite encore Bruxelles, le jeune Jean-Claude Van Varenberg prend des cours de ballet. "Il avait deux dons exceptionnels : la force et la souplesse, ce qui est fort rare" explique Monette Loza, l’ancienne professeure de danse du karatéka. La carrière du sportif aurait pu être tout autre : le chorégraphe Maurice Béjart voulait qu’il rejoigne sa troupe pour devenir danseur étoile.

2. Il avait ouvert une salle de muscu à Ixelles

Près du cimetière d’Ixelles, il ouvre "California gym", une salle de musculation. "Jean-Claude est le manager de cette salle de sport, mais il ne manage pas grand-chose en fait" plaisante Philippe Graton, photographe et ami de l’acteur. Impossible de lui demander comment utiliser les machines, le sportif s’occupe principalement de se muscler lui-même en vue de compétitions de culturisme.

3. Il a été videur du restaurant de Chuck Norris

Dans les années 1980, "The Muscles from Brussels" quitte sa Belgique natale pour les États-Unis. Son but : vivre son rêve américain et devenir star de cinéma. Malheureusement, le succès n’arrive pas tout de suite. JCVD connaît plusieurs années de galère. C’est à ce moment qu’il rencontre Chuck Norris, qui l’engagera comme videur, portier et "sparring-partner", donc assistant sportif pour ses entrainements.

4. Il a refait lui-même le montage du film Bloodsport, qu’il estimait mauvais