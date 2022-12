DANSES ou l'art de se mettre en joie !

C’est parti pour la semaine la plus festive de l’année. Fêtes de famille, repas entre amis et sorties jusqu’au bout de la nuit ! Et pourquoi pas une expédition sur les dancefloors parce que, avouons-le, il n’y a rien de tel que la danse pour se mettre en joie et fêter les derniers jours de l’année 2022.

A partir de ce dimanche 25 décembre, la RTBF vous propose chaque dimanche après le JT de 19h30 de découvrir différentes "Danses" à travers l’expérience d’artistes accomplis qui vous partagent leur passion pour les dancefloors.

Que vous soyez seul.e ou en couple, il y en a pour tous les goûts. Petit tour d’horizon !