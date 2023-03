Danses en fête : la danse sous toutes ses formes du 20 au 30 avril en Fédération Wallonie-Bruxelles

Du 20 au 30 avril, Danses en Fête revient en rassemblant plus de 60 initiatives pour une programmation rythmée et diversifiée partout en Belgique francophone.

Pour cette deuxième édition des journées de la danse en Fédération Wallonie-Bruxelles, la programmation est étendue à 10 jours afin d’offrir au public une plus grande liberté de choix parmi les nombreuses activités, portées par les compagnies, artistes, collectifs et opérateurs du secteur. En Wallonie et à Bruxelles, ces journées ont pour but de donner l’occasion pour le public de tout âge, amateurs et même non-initiés, d’appréhender la danse chacun à sa manière.