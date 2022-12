Danser et faire la fête peuvent aussi aider les plus démunis

De nombreuses initiatives existent heureusement au sein de nos villes belges et nous soulignons en autre le travail de l'asbl DoucheFLUX qui à l'initiative de bénévoles actifs dans le secteur du sans-abrisme, organise les soirées Shower!

Ces moments festifs ont pour but de récolter de façon ludique des fonds pour permettre à l'association de collecter des produits d'hygiène et des vêtements pour des personnes dans la précarité.

Cette troisième édition aura lieu ce dimanche 11 décembre dès 18:00 au Recyclart et il est important de préciser que les fonds récoltés serviront également à acheter des tickets douches auprès de DoucheFlux afin de les distribuer aux nécessiteux.

Pour mêler ce côté festif à l'action humanitaire de l'association, des artistes serviront la cause dont DJ ROKIA BAMBA, productrice, Sound Explorer & Artiviste aux sons Hip-Hop groovy et onctueux, aux rythmes africains ou encore spécialiste de sons puissants House et Techno.

FATOOSAN, membre du collectif Hip-Hop féminin, Supafly, qui nous fait déjà danser régulièrement sur Bruzz et Kiosk Radio, seule ou avec les membres de son crew sera présente pour nous faire voyager entre les différentes 'vibes' musicales dont elle en a le secret.

DJ LECTA04, Dj Bruwellois de Boom A Ranks Soudsystem nous fera ce plaisir de partager des bons sons Reggae & Ragga Dancehall.

Une telle initiative se doit d'être soulignée et on compte sur toi pour partager cette information mais surtout faire ce geste que ce soit en allant sur place ou juste en apportant ta pierre à l'édifice.

Tu trouveras plus d'informations sur la soirée ainsi que l'initiative de l'association, que TARMAC est heureux de soutenir comme toute autre initiative du même type, en cliquant ICI ou encore ICI

RECYCLART est situé rue de Manchester 13-15 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean