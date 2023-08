"Danse de rue": une série documentaire qui remonte aux origines du hip-hop, du break, du passinho et de la pantsula

Après le Brésil, les trois danseuses mettent ensuite le cap sur Johannesburg, en Afrique du Sud, où est née il y a plus de 70 ans maintenant la "Pantsula". Une danse qui s’est développée dans les townships noirs à partir des années 50, et qui de là n’a pas tardé à prendre une connotation politique. Dans les années 80 et au début des années 90, elle a ainsi été utilisée afin de lutter contre le régime de l’apartheid et la ségrégation raciale.