"Danse avec les stars" : Maxime Dereymez raconte la fondation de la troupe, née bien avant l'émission

Ce groupe d'amis raconte leurs souvenirs communs en dansant dans Entre nous. "C'est une histoire vraie où on retrace nos vécus avec la troupe, nos voyages à l'étranger à Madagascar, à la Réunion. Il y a beaucoup d'humour dans le show, on se titille les uns les autres et bien sûr on parle de notre vécu dans Danse avec les stars" résume Maxime Dereymez.

Pour illustrer cette partie, D'pendanse propose un moment interactif avec le public. La troupe lance une compétition comme l'émission phare de TF1, en faisant monter des spectateurs sur scène.

"C'est une des parties qui cartonne dans le show. Cela dure 10-15 minutes et c'est drôle. Tout le monde est sur scène en même temps, comme dans une compétition de danse de salon, de danse sportive. On leur met des numéros, ils ont droit à deux danses, le rock 'n' roll et la danse de l'amour, la rumba" précise-t-il.

Vous avez toujours rêvé de vous croire dans Danse avec les stars en ayant comme partenaire Denitsa, Katrina ou Maxime ? Partez enflammer le dancefloor au spectacle de D'pendanse !