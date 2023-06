Dans Washington enveloppée par la fumée, les touristes ne se laissent pas décourager

Du côté des touristes étrangers, plusieurs disent passer un moment agréable. Aucunement déroutée, Choi Yoonjung, venue de Corée du Sud, explique avec un sourire et grâce à la traduction d'une amie que dans sa région, "c'est la même chose" en matière de pollution et que sa visite n'en est donc pas troublée.

Même son de cloche chez Hemadri Vora, 42 ans, venue de Bombay en Inde et qui passe la journée à Washington avec sa famille après une visite à New York. "On ne le sent pas tellement parce qu'on est plutôt habitués à la pollution !", rit-elle.

La veille, à New York, en visitant la Statue de la Liberté et n'ayant pas suivi les informations venant du Canada, elle avoue avoir eu "un peu peur" en voyant la brume, pensant qu'il s'agissait d'une grosse tempête en gestation et pas des fumées d'incendies. Elle regrette juste que les photos de son voyage ne soient pas de la meilleure qualité à cause de la brume. "C'est un peu décevant", reconnaît-elle.