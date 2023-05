Dans une vidéo émouvante, Youri Tielemans fait ses adieux aux supporters de Leicester City

La fin d’une belle histoire. D’une divine idylle entre le joueur et un club qui l’aura accompagné pendant plus de quatre ans. En fin de contrat à Leicester City cet été, Youri Tielemans a officiellement fait ses adieux à ses supporters ce mercredi soir. Une annonce qu’on sentait clairement venir, a fortiori encore plus depuis la culbute des Foxes en Championship au terme d’une vraie année cauchemar.

C’est sur les réseaux sociaux que le Diable Rouge a officialisé son départ cet été. Dans une vidéo émouvante, Tielemans s’est adressé directement aux plus fidèles aficionados de Leicester, les remerciant pour tous ces grands moments vécus ensemble : "Chers supporters, après quatre années et demie très spéciales je fais mes adieux à ce club incroyable. Dès le premier jour, votre passion et votre enthousiasme ont déteint sur moi. Des victoires, des triomphes, de l’espoir et même des défaites, on a partagé tellement de moments spéciaux ensemble. Je serai toujours reconnaissant de votre soutien infaillible. Merci au président, à la direction, au staff, aux joueurs et aux fans pour m’avoir donné, à moi et à ma famille, un foyer. Ce n’est pas un adieu mais un au revoir."

Arrivé en Premier League en 2019, Tielemans quitte donc Leicester après y avoir disputé 195 matches. Son bilan comptable ? 28 buts, 26 assists et certaines belles pralines qui ont marqué les esprits.

Reste désormais à voir où le Diable Rouge va poser ses valises. A 26 ans, le voilà à l’aube d’un choix cornélien dans sa carrière. L’occasion de franchir un nouveau palier… mais où ?