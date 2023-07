Dans une lettre ouverte, Alexander de Croo bat sa coulpe et promet plus de coopération :" Les attaques personnelles prennent trop souvent le pas sur les arguments"

Le chef du gouvernement le constate, "ces dernières années ont été marquées par un manque de jeu collectif". Effets d’annonce, manque de dialogue, attaques personnelles… Alexander De Croo dresse un piètre tableau de la politique.

La classe politique est parfois tellement préoccupée par elle-même qu’elle en oublie les gens et les causes qu’elle doit servir. Je ne jette la pierre à personne. Cela nous arrive à tous de temps en temps. J’ai moi-même commis des erreurs et je les regrette. Mais je ne suis pas pour autant résigné.