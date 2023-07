Dans une Italie où les températures s’envolent, les agriculteurs sont les premières victimes et doivent s’adapter

Des températures au-delà des 40 degrés obligent désormais certains agriculteurs à s’adapter. Comme Fausto Puce et ses pastèques recouvertes, depuis cette année, d’une sorte de crème solaire : "Une des solutions pour combattre la chaleur extrême, c’est ce traitement. On place un produit sur les pastèques qui réussit à protéger la partie extérieure du fruit. Mais on n'a pu le faire qu’une seule fois parce que cela coûte cher. Le faire plusieurs fois n’aurait pas été rentable pour nous."

Au centre d’analyse du Centre Euro-méditerranéen sur les changements climatiques, des supercalculateurs, référence mondiale, fournissent aux Nations-Unies des projections sur les conséquences des changements climatiques.

Son directeur Giovanni Aloisi explique : "C’est une aide primordiale pour le secteur de l’agriculture. Nous réalisons des modèles climatiques qui permettent de fournir des données et des informations sur les sécheresses prévues, par exemple. On travaille aussi sur les conséquences futures pour tout le secteur agricole. "