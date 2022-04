Dans une fratrie, chacun son territoire

L’autre corde à l’arc parental, c’est la question des comparaisons. Les comparaisons du type 'prends exemple sur ton frère' font le lit des rivalités et des jalousies. Par ces petites phrases insidieuses, on remet de la rivalité dans la fratrie. L’important est de mettre en avant les différences de chaque enfant comme des forces, pour ne pas qu’elles deviennent des motifs de jalousie. Il faut individualiser les attentes, les encouragements.

Dans une fratrie, chacun sa niche, dit la docteure de recherche en psychologie clinique Stéphanie Haxhe. A partir du moment où chacun a son territoire bien délimité, on réduit le terrain des rivalités et des comparaisons. Ce sont les fratries de 3 enfants du même sexe qui vont développer le plus de tendances de rivalité. Le nombre 3 va faciliter les alliances 2 contre 1, et le fait d’être du même sexe va amener plus facilement des comparaisons de la part du parent.