Dans une église, dans un château… Voici quelques lieux insolites pour étudier durant le blocus

Ça y est, on approche de la fin de l’année scolaire et il va être temps de se mettre à réviser et faire son blocus pour les étudiants du supérieur. Alors qu’il est parfois difficile de se concentrer à la maison, les bibliothèques universitaires se remplissent au point de ne plus laisser beaucoup de places… Avec Vivre Ici, on vous a trouvé quelques alternatives assez insolites !