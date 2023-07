Dans un océan de béton, des initiatives pilotes pour "débitumer" la ville.

Commandé par l’office HLM d’Aubervilliers et réalisé pour seulement 30.000 euros, ce lieu enchanteur qui fleure bon la garrigue a été créé en une semaine en 2016 à la place d’un parking qui n’avait plus usage. D’un endroit morne et minéral, l’idée était de faire un îlot de fraîcheur urbain. La couche d’enrobé du parking a seulement été fracturée, un peu de substrat répandu dans les fissures. Une végétation alpine, odoriférante et colorée, croît au milieu de morceaux de bitume.

Concepteur du jardin avec l’agence Wagon Landscaping, le paysagiste François Vadepied s’est retrouvé lui-même surpris par l’intensité et la prolifération du vivant dans ce milieu rude.

"On peut créer en ville des dynamiques végétales extrêmement riches sans arrosage, avec un entretien très extensif, en utilisant le sol de la ville."

Ce projet s’inscrit dans un courant architectural mettant l’accent sur la frugalité. Plutôt que de tout démolir et reconstruire différemment, cette tendance relativement récente privilégie de s’insérer dans le bâti existant et de l’adapter à la nouvelle donne climatique.

L’urgence est d’autant plus pressante dans les villes denses et pauvres en verdure. Le bitume et les immeubles créent un effet d’îlot de chaleur urbain qui fait grimper le mercure l’été dans les rues et suer péniblement les citadins.