Dans un lieu tenu secret, le ministre Van Quickenborne se livre à la RTBF : "Nous n’allons jamais abandonner" la lutte contre la mafia de la drogue

"Je pense qu’on est arrivé dans une nouvelle situation. C’est la situation du narcoterrorisme. C’est le monde souterrain, criminel, qui essaie de déstabiliser la société et qui essaye de s’en emparer. Nous avons plus d’enquêteurs que jamais qui y travaillent. Nous avons plus de magistrats que jamais qui y travaillent et nous sommes encore en train de recruter à la police et à la justice. Il y aura un procureur pour le port d’Anvers qui va diriger tout. Nous avons voté une loi importante avant l’été pour sécuriser mieux nos ports. Il y a jusqu’à 20 ans (ndlr de prison) pour le personnel portuaire qui se laisse berner par ces criminels. On a fait voter avant l’été des traités importants, notamment avec Dubaï, pour extrader ces criminels de drogue. Et il y a encore beaucoup de mesures que nous avons déjà prises et que nous sommes en train d’exécuter. C’est une lutte qu’on mène depuis le début de ce gouvernement avec beaucoup de convictions".