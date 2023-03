Dans un fauteuil, Tim Merlier s’offre un doublé sur la Nokere Koerse et remporte (déjà) sa 5e victoire de la saison

Le doublé pour Tim Merlier ! Déjà vainqueur en 2022, le champion de Belgique a récidivé en s’imposant une 2e fois consécutivement sur la Nokere Koerse. Un succès qui, pendant longtemps, a semblé improbable tant les attaques se sont succédées dans le final.

Dans les derniers kilomètres, un trio de costauds semblait même s’être définitivement détaché : Sep Vanmarcke, Florian Vermeersch et Laurence Pithie, lancés, à trois, vers une bataille pour la victoire. Mais malheureusement pour eux, le surpuissant Bert Van Lerberghe a pris les rênes du peloton et abattu un travail monumental pour réduire l’écart et finalement mettre fin aux rêves de l’échappée.

Dans un fauteuil, mis sur orbite par un formidable travail d’équipe, Tim Merlier n’a ensuite plus eu qu’à parachever le travail en filant, tel un bolide, vers l’arrivée. Imperturbable, il rafle déjà sa 5e victoire de la saison, la 20e pour un coureur belge depuis janvier. Il s’impose devant Edward Theuns et Milan Menten, décidément omniprésent depuis le début de l’hiver.

Notons que, pendant de longs kilomètres, la course a été perturbée par une improbable série de chutes individuelles. Parmi les victimes notables, Victor Campenaerts, qui a goûté au bitume deux fois.