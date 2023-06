Dans un contexte de ralentissement d'intérêt pour l'info, l'indice de confiance pour les chaînes publiques reste important

Les personnes interrogées sont aujourd’hui 44% à avoir confiance "la plupart du temps" dans les informations. La fracture est nette entre les francophones (36%) et les néerlandophones (51%), même si la baisse est visible au nord comme au sud (-7%).

Dans ce contexte, les Belges estiment que les chaînes publiques flamande et francophone restent les sources d’information les plus fiables, avec un indice de confiance de 76% pour l’info à la VRT et de 68% pour l’info à la RTBF. Le service public de la Fédération Wallonie-Bruxelles réalise le même résultat que lors de l’enquête Reuters précédente.