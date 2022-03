Dans un clip, Kanye West tue le compagnon de son ex Kim Kardashian

Eazy est le dernier titre de The Game, un rappeur américain, en collaboration avec Kanye West. On peut voir ce dernier vêtu d’une cagoule noire, devenue habituelle, kidnapper Pete Davidson, l’attacher à son quad et le traîner sur le sol jusqu’à un trou creusé dans le sol. Le rappeur laisse la tête de Davidson sortir du trou avant de planter des graines de rosiers tout autour de lui. Sur un autre plan, Kanye est debout, une tête dans les mains (Celle de Davidson ?) et entame "God saved me from that crash, just so I can beat Pete Davidson’s ass".