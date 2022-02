Dans "Un autre monde", le cinéaste Stéphane Brizé dénonce les excès du capitalisme

"Des gens qui ont de belles voitures et de beaux costumes sont aussi en état de souffrance. Regarder ça frontalement, c’est signifier qu’il y a un problème systémique et non pas seulement un problème de pure lutte des classes", analyse-t-il.

Lentement mais sûrement, Philippe prend conscience de l’impasse où il se trouve. "C’est chacun pour sa gueule !" s’exclame-t-il à un moment, exaspéré par l’égoïsme de ses collègues prêts à tout pour sauver leur poste, quel qu’en soit le coût social.

La leçon la plus cynique est donnée par le PDG américain du groupe, qui justifie son intransigeance en expliquant que lui non plus n’a pas le choix et doit obéir à son patron : le marché incarné par Wall Street.

"Personne n’en a rien à foutre !" répond-il aux dirigeants de ses usines françaises lui exposant leurs états d’âme face aux plans sociaux qu’il leur demande.

"Un autre monde" est en quelque sorte le contrechamp d’un précédent film de Brizé, "En guerre" (2018), dans lequel Vincent Lindon interprétait un syndicaliste s’opposant à la fermeture de son usine.