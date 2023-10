Dans un an, les élections communales (et provinciales)

Le dimanche 13 octobre 2024, les citoyens belges (mais aussi les citoyens étrangers inscrits) de plus de 18 ans seront une nouvelle fois convoqués aux urnes. Cela interviendra après le triple scrutin du 9 juin 2024 où là, il faudra élire les députés fédéraux, régionaux et européens.

On notera aussi que, ce 13 octobre 2024, auront lieu également les élections provinciales en Flandre et en Wallonie. Pour être complet, se dérouleront aussi les élections de district à Anvers et les élections directes des conseillers de CPAS à Fourons, à Comines-Warneton et dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise.

Etat des lieux…

Une avalanche de crises

Depuis le dernier scrutin local de 2018, les 581 communes du Royaume se sont le plus souvent retrouvées en première ligne pour affronter différentes crises inédites : la crise du Covid et la gestion du port du masque en rue, les inondations de l’été 2021, l’accueil des réfugiés, d’Ukraine et d’ailleurs, la flambée des prix de l’énergie, l’inflation galopante qui font exploser les coûts et les frais de personnels et le choc économique qui s’ensuit qui dope le nombre des bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale (RIS), financé en partie par les CPAS communaux.

Bien entendu, villes et communes n’ont pas été touchées avec la même intensité, même si, finalement, elles ont dû encaisser ces crises.

Grandes villes, petites communes, " je pense que les problèmes sont les mêmes. Il y a le niveau d’amplitude qui change" constate Benoît Piedboeuf, député-bourgmestre (MR) de Tintigny, commune rurale de Gaume de 4400 habitants. "Mais je pense que dans une petite commune, on a un petit nombre de membres de personnel, alors que dans une grosse commune, on a beaucoup plus de membres de personnel" pour affronter ces crises.

Réalité toute différente à St-Josse-ten-Noode en région bruxelloise. Zoé Genot (Ecolo) dans l’opposition pendant 15 ans fait ce constat : " St-Josse, c’est 28.000 habitants sur 1 km² ! C'est un habitat très concentré avec les habitants les plus pauvres de Belgique, avec une des populations les plus jeunes du pays, multiculturelle mais avec beaucoup de difficultés". Lors des différentes crises, il a fallu organiser des colis alimentaires pour une partie de la population. L’élue verte déplore : St-Josse dispose de la population la plus pauvre du pays mais la commune est riche grâce aux taxes perçues sur les tours de bureau du Quartier Nord et sur les nombreux hôtels de cette partie de la région bruxelloise.

Des coûts qui explosent

Mais ces dernières années, les communes ont été confrontées à de nombreuses dépenses pour financer correctement les zones de police, les zones de secours ou venir en aide à la population notamment lors du Covid ou de la crise de l’énergie.

Tout cela a notamment affecté les dépenses sociales. A Tintigny, le bourgmestre reconnaît que l’impact a été limité, même si une hausse est à constater.

Ainsi, le CPAS de Charleroi, le plus important de Wallonie et Bruxelles. À lui seul, il emploie 2140 personnes, gère un budget de 363 millions € qui se répartissent en 40% de frais de personnel, 55% de transfert (de l’argent venu d’autres niveaux de pouvoir) et 5% de frais de fonctionnement.

Avec les crises successives, le président du CPAS, Philippe Van Cauwenberghe (PS) a vu le nombre de bénéficiaire du RIS passer de 7714 en 2018 à 9121 cette année.

Il faut savoir que l’État fédéral ne finance que 70% de ce RIS, le reste étant à charge de la ville, soit 30 millions € pour Charleroi.

"Avec ces 30 millions, je pourrais engager du personnel, des éducateurs pour aider les gens à se remettre au boulot et ainsi casser cette spirale négative qui fait que les finissent souvent par revenir au CPAS après l’avoir quitté", constate le président.

"C’est très dur de ne pouvoir régler les problèmes de fond alors qu’on en est réduit à gérer l’urgence au quotidien", déplore Philippe Van Cauwenberghe. Le nombre de RIS à gérer a augmenté de 20%, alors que le personnel a augmenté de… 1%.

Les élections communales vont donc se dérouler l’an prochain dans un contexte difficile. Dans plusieurs localités, les bourgmestres sortants préfèrent même ne plus se représenter, face à la charge de travail mais à cause des difficultés rencontrées.

La pression qui pèse sur eux devient en effet de plus en plus forte.