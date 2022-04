Dans "Torremolinos", Cécile Maistre-Chabrol raconte ce que c’est d’être une "fille de"

Cécile Maistre-Chabrol, fille de l’acteur François Maistre, adoptée par Claude Chabrol, est l’invitée d’Entrez sans frapper. Elle nous parle de son récit "Torremolinos" (aux éditions JC Lattès), dans lequel elle évoque par le biais de la fiction sa relation avec ce père adoptif et la double identité née de sa situation familiale.



Zélie est une enfant de la balle, née d’une mère script-girl, Aurore dite Mao, et d’un père comédien, François, célèbre notamment pour avoir joué dans la série Les Brigades du Tigre. Elle est encore toute jeune lorsque Mao tombe amoureuse du cinéaste Claude Chabrol, que Zélie choisit d’appeler par son deuxième prénom, Henri, et dont elle deviendra la fille adoptive et l’une des plus proches collaboratrices, jusqu’à la toute fin.