Dans The Voice Belgique, Sophie s'attaque à la balade la plus romantique de tous les temps

Sophie a 26 ans et vit à Bruxelles. Ayant grandi à Salzbourg, ville de la musique, c’est tout naturellement que Sophie a commencé à chanter. Sophie avait décidé de se présenter aux Blind Auditions de The Voice Belgique munie de son instrument de prédilection : la harpe. Tel un Ovni, Sophie avait marqué les auditions avec sa reprise originale en langue autrichienne. Pour affronter Enola et Adriana sur la scène des K.O., le talent de l’équipe de BJ Scott a décidé de s’attaquer à une balade en anglais de l’artiste John Legend intitulée "All of me". Sera-t-elle choisie par sa coach pour accéder aux lives ?