Dans The Voice Belgique, Mathieu reprend du Coldplay et c’est à couper le souffle !

Mathieu est un jeune étudiant en communication qui doutait très fort de son talent. Après que sa sœur l’a inscrit au casting, il a charmé BJ Scott aux Blind auditions de The Voice Belgique. Dernier talent a intégré l’aventure de cette dixième saison, il se voit désormais affronter Alec et Marie sur la scène de l’épreuve des K.O. Pour cette étape cruciale, le candidat a décidé d’interpréter "U.F.O" du groupe Coldplay. Mathieu a impressionné les coachs avec cette prestation à couper le souffle. Sera-t-il choisi pour accéder aux grands lives de The Voice Belgique ?

C'est finalement Alec qui est choisi par BJ Scott pour la suite de l'aventure.