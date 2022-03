Dans The Voice Belgique, Marc Lavoine fait revivre son tube "Toi mon amour" avec Rosalie et Adriana

Marc Lavoine est le premier invité exceptionnel des Lives de la saison 10 de The Voice Belgique. Coach de la version française de The Voice sur TF1, Marc Lavoine nous a fait l’honneur de se produire en compagnie des talents de The Voice Belgique. C’est aux côtés d’Adriana et Rosalie que le chanteur français reprend son titre "Toi Mon Amour" paru en 2005. Issu de l’album "L’heure d’été", ce titre a fait sensation lors de sa sortie en intégrant le Top 10 en France et en Belgique. 17 ans plus tard, cette chanson continue de résonner sur les ondes et notamment chez les plus jeunes, comme les talents de The Voice.