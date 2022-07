Dans Stranger Things, même les sous-titres font le buzz

Tout ou presque fait le buzz dans Stranger Things : les comédiens, la bande originale, les décors, l’univers 80’s, les références aux jeux de rôle et même… les sous-titres ! Les fans de la série ont noté avec amusement à quel point le vocabulaire utilisé dans l’audiodescription était recherché. Des expressions telles que "tentacles undulating moistly" ("tentacules ondulant de façon humide"), "wet footsteps squelch" ("bruit étouffé de pas mouillés") ou encore "dissonant gurgling" ("gargouillis dissonants") aperçues dans les sous-titres sont rapidement devenues des mèmes se partageant abondamment entre internautes anglophones.

Deux auteurs des sous-titres de Strangers Things saison 4 ont accordé une interview au magazine Vulture. Ils expliquent trouver très drôle les mèmes en circulation et se réjouissent que cet intérêt pour l’audiodescription amène le public à découvrir ce métier de l’ombre mais aussi à s’interroger sur la manière dont les spectateurs sourds et malentendants peuvent profiter au mieux d’un contenu audiovisuel : "La communauté sourde et malentendante n’est pas composée uniquement de personnes sourdes de naissance : ce sont aussi des personnes qui ont perdu l’audition ou qui ont une audition partielle, il est donc important de trouver un équilibre entre la description des sons mais aussi de l’émotion véhiculée". C’est important notamment pour faire ressentir la musique, d'où les distinctions entre "musique de synthé inquiétante", "musique de synthé tendre", "musique de synthé émotionnelle" ou la crème de la crème "arrangement de synthé épique de "Running Up That Hill". Si ça c’est pas recherché !