Dans son nouvel album, Isata Kanneh-Mason propose des pièces pour piano inspirées par l’enfance

Sœur aînée du violoncelliste Sheku Kanneh-Mason (et d’une fratrie comprenant aussi cinq autres musiciens), Isata Kanneh-Mason revient avec un programme thématique de pièces pour piano inspirées par l’enfance. On retrouve sans surprise, dans ces Childhood Tales (Contes d’enfance), les Kinderszenen de Schumann, le Children’s Corner de Debussy et les Variations de Mozart sur Ah vous dirais-je, maman. Le tout est joué avec finesse et fraîcheur par la pianiste britannique, mais c’est plus encore le quatrième cycle enregistré ici qui fait le prix de cet album : d’autres Variations, bien moins connues mais passionnantes, sur Ah vous dirais-je, maman.

Celles-là sont d’Ernö Dohnanyi, et ont pour particularité d’être composée pour piano et orchestre. Rejointe par le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra dirigé par Domingo Hindoyan, Kanneh-Mason s’acquitte avec la même élégance, mais aussi ce qu’il faut d’énergie, de cette partition de 25 minutes qui rappelle les Variations Paganini de Rachmaninov. Le compositeur hongrois avait, paraît-il, envisagé d’accoler ce sous-titre à l’œuvre : Pour divertir ceux qui ont le sens de l’humour et contrarier les autres. Isata Kanneh-Mason, qui a bâti son programme au départ de cette œuvre oubliée, se classe manifestement dans la première catégorie.

CD Decca/Universal