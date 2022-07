Dans son nouveau clip festif, Black M invite une candidate emblématique de The Voice Belgique !

Alors qu’il est en train de préparer la sortie de son quatrième album et qu’il fait la tournée des festivals en compagnie de son groupe Sexion d’Assaut, Black M vient de dévoiler "On va Yeké", un titre très prometteur qui sera certainement un tube de cet été 2022.

Au gré de ce titre exotique et chaleureux, le futur coach de The Voice Kids en profite pour rendre hommage à l’une des figures emblématiques de Guinée : le chanteur Mory Kanté. Pour ce faire, Black M a tout bonnement choisi de reprendre le tube de ce dernier, " Yeke Yeke ", et de le remettre au goût du jour. De plus, l’artiste n’a pas choisi de performer seul sur ce titre. En effet, il a invité Amaya et Maysha, qui n’est autre qu’une des finalistes de la saison 10 de The Voice Belgique.

Pour illustrer ce titre, le rappeur a pris soin de recréer le décor d’un village guinéen le temps d’un voyage inoubliable sous le signe de la musique et de la fête ! L’occasion parfaite pour Black M de nous emmener faire un petit tour au plus près de sa culture et de ses racines.